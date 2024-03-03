ائتلاف المالكي: تأخير تشكيل حكومة كركوك جراء فقدان الثقة بين أطراف النزاع

ائتلاف المالكي: تأخير تشكيل حكومة كركوك جراء فقدان الثقة بين أطراف النزاع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، الاحد، الحاجة الى التنازلات السياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي في محافظتي كركوك وديالى. وقال المطلبي  في حديث صحفي، ان “هناك حالة من فقدان الثقة بين اطراف النزاع في محافظة كركوك، متمثلة بعدم التنازل فيما بينهم، مشيرا الى، ان “مقترح تبادل منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة في كركوك وديالى غير مجدي وله تداعيات سلبية”.وعبر عن خشيته، ان “تكون ثقافة تبادل منصب المحافظ في كركوك، عرفا سياسيا مستقبليا، مبينا، ان هذا العرف يمكن ان يدفع المحافظ الجديد الى ان يفسد ما قام به سلفه، وحينها سيكون المتضرر الوحيد هو  المواطن”.ومن ضمن الحلول المطروحة في محافظة كركوك، هي تداول السلطة بصورة تداولية بين مكونات المحافظة. 

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