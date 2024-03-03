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سياسي كردي:قرار المحكمة الاتحادية بشأن انتخابات الإقليم سيغير موازين القوى
تركمان كركوك: ملف تشكيل حكومة المحافظة شائك ومعقد
السوداني وحمودي: إيران تجمعنا
ائتلاف المالكي: تأخير تشكيل حكومة كركوك جراء فقدان الثقة بين أطراف النزاع
النزاهة النيابية:رئاسة البرلمان لم تدرج في محاضر الجلسات تفعيل القوانين المعطلة
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وزارة النفط: أكثر من (3) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لشهر شباط الماضي
النقد الدولي يوصي العراق بزيادة الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق
البنك المركزي العراقي يعلن عن توفر العملات الأجنبية المختلفة للتجارة الخارجية
اليوم..سعر صرف الدولار=152000ديناراً
(240) ألف برميل نفط يوميا الصادرات العراقية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي
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اللاعب (هالاند) سيغادر فريقه مانشستر سيتي
السعودية تطلق حملتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034
العراق يقترح استضافة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لعام 2025 في بغداد
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن استعداده لتوفير كل وسائل النجاح للمنتخب العراقي لتصفيات كأس العالم
شنيشل:ثلاثة مواجهات دولية استعداداً للتصفيات الآسيوية
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شركات الحرس الثوري تستحوذ على أكثر من (4)مليارات دولار من المال العام العراقي
المشروع الإيراني..وزارة النقل تسعى لإلغاء الخطوط الجوية العراقية وتشكيل بديلا عنها!
السوداني:ببركات إمامنا خامئني سددنا جزءً من ديون إيران المتعلقة باستيراد غازها
وزارة الكهرباء:مفتاح تشغيل وإطفاء الكهرباء في العراق ما زال بيد إيران
مجلس البصرة برفض قرار البرلمان بتدقيق ملفات فساد المحافظ( اسعد العيداني)
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- اذاعة INN