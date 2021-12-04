ائتلاف المالكي: تشكيل التحالفات بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين

ائتلاف المالكي: تشكيل التحالفات بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-قال القيادي في ائتلاف “دولة القانون” كاطع الركابي، السبت، إن موعد انطلاق مفاوضات الإطار التنسيقي مع الكتل السياسية الاخرى بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة بعد المصادقة على النتائج الانتخابية . وقال الركابي في حديث صحفي، إنه “في الوقت الحالي لاتوجد اي مفاوضات او اتفاقات بشأن تشكيل الحكومة ،الجديدة بين الإطار التنسيقي والكتل السياسية الاخرى”. وأضاف أن “الإطار التنسيقي ينتظر مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ثم بعد ذلك تبدأ المباحثات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة”.وتابع أن “المحكمة الاتحادية الى الان لم تصادق على اسماء المرشحين الذين تم ارسالهم من قبل مفوضية الانتخابات حيث ان  الحوارات الجدية ستبدأ بعد المصادقة على اسماء المرشحين”.

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