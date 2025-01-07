ائتلاف المالكي: تمرير القوانين الجدلية بحسب وئام الأحزاب

ائتلاف المالكي: تمرير القوانين الجدلية بحسب وئام الأحزاب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش ، الثلاثاء، مدى امكانية تمرير القوانين الخلافية خلال الفترة الراهنة، لافتا الى ان هناك اتجاه داخل البرلمان لايسعى الى استفزاز الرأي العام والشارع العراقي بمثل هكذا قوانين.وقال كركوش في حديث صحفي، ان “هناك احتمال لتجميد بعض مشاريع القوانين ليتم وضعها على الرف داخل البرلمان من دون اي تشريع، لحين الانتقال الى وضع اخر يسمح بتمريرها في مجلس النواب”.وأضاف، ان “القوانين الخلافية قد يتم تشريعها وفقا لتفاهمات مابين القوى السياسية، او قد تدخل ضمن التنافس الانتخابي والتسويات بين مختلف الأطراف السياسية، وبالتالي تمرر هذه القوانين بناءً على الاتفاقات بين القوى”.وبين ان “هناك اتجاه داخل البرلمان لايسعى الى استفزاز الرأي العام العراقي بالقوانين الخلافية، وبالتالي فان هذه القوانين اما تجمد او ترحل لفترات أخرى، او يتم تشريعها عندما تكون الأجواء السياسية ملائمة لتمريرها”.

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