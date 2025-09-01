ائتلاف المالكي “زعلان”على النائب الثاني للبرلمان لأنه قال” لا لقانون الحشد”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب السابق جاسم محمد جعفر، اليوم الاثنين، أن تصريح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله بشأن عدم تمرير قانون الحشد الشعبي، تصريح مرفوض ويضر بالمجتمع، مؤكداً أنه خدش مشاعر المكون الشيعي الولائي لإيران .وقال جعفر في تصريح  صحفي، إن “المنصب الذي يشغله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لا يمثل حزبه فقط، بل يمثل جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائباً، وبالتالي يتطلب مراعاة المنصب في أي تصريح يُدلي به”، مبيناً أن “ادعاءه بأن قانون الحشد لن يُمرر مرفوض ويُعد إساءة للمكون الشيعي”.وأضاف أن “تصريحات عبدالله تتناغم مع الضغوط الأمريكية الساعية لمنع البرلمان من تمرير قانون الحشد”، مطالباً إياه بـ”التراجع الفوري عن التصريح وتقديم اعتذار رسمي لما تضمنه من إساءة للحشد الشعبي وللمكون الشيعي بشكل عام”.يُذكر أن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله كان قد صرّح في وقت سابق بأن مشروع قانون الحشد الشعبي “لن يُقر ولن يُمرر تحت قبة البرلمان، لأنه يضر بمصالح جميع العراقيين، في وقت ما زال فيه البلد بحاجة إلى القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي

