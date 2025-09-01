آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
المالية النيابية:السوداني خالف القانون في عدم إرسال جداول موازنة 2025
السوداني يفتتح جامع النوري وكنيسة الساعة في الموصل
نائب إطاري:إيران صاحبة القرار في تأجيل الانتخابات العراقية
ائتلاف المالكي “زعلان”على النائب الثاني للبرلمان لأنه قال” لا لقانون الحشد”
الإطار:سحب قانون الحشد من البرلمان لحماية إيران والحشد الشعبي من الاستهداف
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب كردي سابق:أزمة رواتب الإقليم لعدم إرسال حكومة البارزاني النفط والايرادات غير النفطية إلى بغداد
خبير اقتصادي:توقف أكثر من (400) صهريج تحمل نفطاً مهرباً من شمال العراق على الحدود الأفغانية الإيرانية
اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار
الوطنية للاستثمار:حجم الاستثمارات في العراق وصلت لأكثر من 100 مليار دولار
صندوق العراق للتنمية: نسعى للاستفادة من النجاح الياباني في إعادة تأهيل الكوادر وتطوير المناهج التعليمية
-
- رياضية
- تحقيقات
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
الإطار:سحب قانون الحشد من البرلمان لحماية إيران والحشد الشعبي من الاستهداف
السوداني يكافئ تركيا على تسببها في الجفاف الحاصل في العراق بزيادة حجم صادراتها واستثماراتها!
نائب إطاري:سحب قانون الحشد من البرلمان “مؤقتاً”لحماية أمن إيران والعراق معاً
نائب:المحكمة الاتحادية مع تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق رؤية المذهب الشيعي
السوداني:الدفاع عن إيران ومحور المقاومة من أولويات حكومتي
-
- اذاعة INN