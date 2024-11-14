ائتلاف المالكي: سنخرج الأمريكان بقوة السلاح

ائتلاف المالكي: سنخرج الأمريكان بقوة السلاح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في دولة القانون حيدر اللامي، اليوم الخميس، انه رفض الامريكان الخروج من العراق على اقدامهم سنقوم باخراجهم على شكل جنائز.وقال اللامي، في حديث صحفي، إن “ما مرسوم بين الحكومة العراقية والأمريكية ضمن سياق الاتفاقية الاستراتيجية على اساسها تقوم أمريكا بحماية العراق”.واضاف ان “ما يظهر الإن هو خرق لسيادة العراق من قبل امريكا في كثير من الأمور واخرها هو استباحة الأجواء من قبل الكيان الصهيوني لاستهداف دول الجوار”.وبين ان “على الدبلوماسية العراقية ان توقف هذا التجبر والتنمر من خلال تقديم اعتراض شديد اللهجة على ما تقوم به امريكا الى مجلس الامن والا سيكون هناك موقف أخر من الشعب العراقي”.وتابع بالقول: “يجب ان يخرج الأمريكان من العراق وان لم يخرجوا وهم يسيرون على أقدامهم فسوف يخرجوا على شكل جنائز كون الاعتداءات على ارض العراق أصبحت مرفوضة جملة وتفصيلاً”.

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