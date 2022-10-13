آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نتائج جلسة اليوم.. رشيد رئيسا للجمهورية والسوداني رئيسا للوزراء
عبد اللطيف يتقدم على برهم صالح بفارق 58 صوت في الجولة الأولى
ائتلاف المالكي: صوتنا مع مرشح حزب بارزاني لطيف رشيد لرئاسة الجمهورية
مصدر برلماني:القوى السياسية غير متفقة على التصويت تجاه مرشح واحد لرئاسة الجمهورية
السفارة الأمريكية تدين القصف الصاروخي على الخضراء اليوم
-
- عربية ودولية
مدفيديف:أمريكا تدرك ما هي الأهداف الإنتقامية المدرجة لدى قوات الردع النووي الروسية
بايدن: لا أعتقد بوتين يستخدم السلاح النووي
لبنان..إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل جيدة
هجوم صاروخي روسي على العاصمة كييف ومدن أوكرانيا أخرى
فرنسا:الإتفاقية التركية الليبية في مجال الطاقة خارج القانون الدولي للبحار
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN