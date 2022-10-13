ائتلاف المالكي: صوتنا مع مرشح حزب بارزاني لطيف رشيد لرئاسة الجمهورية

ائتلاف المالكي: صوتنا مع مرشح حزب بارزاني لطيف رشيد لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ،الخميس ، ان اغلب النواب مع منح أصواتهم الى المرشح عبد اللطيف رشيد، مشيرا الى أن حظوظ برهم صالح تبدو ضعيفة. وقال الصيهود في حديث صحفي، من داخل الجلسة، إن “جميع المؤشرات تؤكد بأن اغلب النواب ومن مختلف القوى السياسية سيمبسون أصواتهم للمرشح عبد اللطيف رشيد”. واضاف ان “حظوظ مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح باتت ضعيفة جدا ” ، مبينا ان ” حسم اختيار رئيس الجمهورية من بين ٣٦ مرشح سيتم خلال الجولة الثانية والتي سيفوز بها عبد اللطيف بكل أريحية”.وبدأ مجلس النواب في وقت سابق من اليوم الخميس بالتصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية بعد عام كامل من الخلافات والصراعات السياسية بشأن المنصب. 

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