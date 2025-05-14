ائتلاف المالكي: ضرورة إنهاء عمل البرلمان لإنعدام دوره

ائتلاف المالكي: ضرورة إنهاء عمل البرلمان لإنعدام دوره
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب السابق جاسم محمد جعفر البياتي، اليوم الاربعاء، بان مجلس النواب سوف لن يستطيع قوانين استراتيجية مهمة خلال فصله التشريعي المقبل وذلك في ضل غياب التوافقات السياسية، وقال البياتي في تصريح  صحفي، ان “الانتخابات النيابية المقبلة ستكون اصعب من سابقاتها بسبب تفككك التحالفات التقليدية لكافة القوى السياسية خاصة على مستوى المكونات، لذلك شرعت القوى السياسية مبكرا في التحضير للانتخابات”.واضاف ان “انشغال الاحزاب والقوى السياسية بالتاكيد سينعكس سلبا على الدور التشريعي وان البرلمان سوف لن يستطيع تمرير اي من القوانين

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