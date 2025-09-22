ائتلاف المالكي: لا ولاية ثانية للسوداني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب السابق جاسم محمد جعفر، الاثنين، تعمّق الفجوة بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقوى الإطار التنسيقي، مشيراً إلى أن الأخير انحرف عن الخط السياسي الذي تبنّاه الإطار عند ترشيحه لرئاسة الحكومة.وقال جعفر في تصريح  صحفي، إن “السوداني ابتعد كثيراً عن السياسة العامة للإطار التنسيقي، والتي شكّلت أساس دعمه للوصول إلى منصب رئاسة الوزراء”.وأضاف أن “الخلافات تصاعدت خلال العامين الماضيين، لاسيما بعد لقاءاته السرية مع الجولاني ومساعيه للتقارب مع حلف الناتو”، مؤكداً أن “الإطار التنسيقي لن يمنح السوداني ولاية ثانية في ظل هذه الظروف”.ورغم محاولات الإعلام الرسمي الترويج لصورة إيجابية عن الحكومة، يرى الشارع العراقي وقطاعات واسعة من القوى السياسية أن حكومة السوداني تحوّلت إلى “حكومة صدمات لا خدمات”، وسط إخفاقات متكررة على المستويات الخدمية والسياسية والأمنية.

