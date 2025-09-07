ائتلاف المالكي: لا ولاية ثانية للسوداني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، اليوم الاحد، أن الحديث عن ولاية ثانية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يعد مطروحاً في ظل التوازنات السياسية الحالية.وقال الزيادي في تصريح  صحقي، إن “الولاية الثانية أصبحت في خبر كان، ومن يوهم السوداني بإمكانية بقائه لولاية جديدة عليه أن يراجع قراراته”، لافتا الى أن “منصب رئاسة الحكومة لا يرتبط بعدد مقاعد الكتلة التي ينتمي إليها المرشح، بل يعتمد أساساً على التوافقات داخل الإطار التنسيقي”.وأضاف أن “قوى الإطار التنسيقي تجري تفاهمات وحوارات مستمرة بشأن ملف الانتخابات المقبلة وما بعدها، بما في ذلك آلية اختيار رئيس الوزراء المقبل”، مؤكداً أن “القرار النهائي سيكون نتاج التوافق بين مكونات الإطار وليس رغبة شخصية أو حزبية ضيقة”.وختم الزيادي بالقول إن “المعادلة السياسية المقبلة ستبنى على التفاهمات الداخلية، وهو ما يحدد شكل الحكومة القادمة بعيداً عن التكهنات الحالية”.

