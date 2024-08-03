ائتلاف المالكي: لن نسمح باستهداف “حشدنا المقاوم”

ائتلاف المالكي: لن نسمح باستهداف “حشدنا المقاوم”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي، اليوم السبت، الحكومة بتسليم السفيرة الأمريكية مذكرة احتجاج ردا على استهداف الحشد الشعبي في بابل .وقال الفتلاوي في حديث صحفي، أن أعضاء مجلس النواب بصدد جمع تواقيع لعقد جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات الأمريكية على الحشد الشعبي “. واضاف ان ” البرلمان سيناقش انتهاك السيادة العراقية المتكرر وقصف مقرات الحشد الشعبي في بابل الذي أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى “.وأشار إلى أن ” هناك إدانات متكررة للاعتداءات لكن يجب إرسال مذكرة احتجاج  ومتابعة هذا الأمر بالسرعة الممكنة “.

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