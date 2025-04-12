ائتلاف المالكي مازال “يلهث” وراء تعديل قانون الانتخابات رغم رفض جميع الأطراف

ائتلاف المالكي مازال “يلهث” وراء تعديل قانون الانتخابات رغم رفض جميع الأطراف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف المالكي، عصام شاكر، السبت، أن حراك تعديل قانون الانتخابات لم يتوقف، مشيرًا إلى أن الأشهر الثلاثة المقبلة هي الفيصل في حسم هذا الملف.وقال شاكر في حديث صحفي، إن “حراك تعديل قانون الانتخابات في ثلاثة إلى أربعة نقاط لم يتوقف، مؤكدًا أن الحديث عن أن الانتخابات ستجري بناءً على القانون الحالي وأن التوافق السياسي بهذا الاتجاه هو أمر غير دقيق”.وأضاف، أن “الأشهر الثلاثة المقبلة هي من ستحدد مصير هذا الحراك، خاصة أن هناك قوى متعددة تتوافق حول ضرورة تغيير بعض النقاط”.وأشار إلى أن “النقاط المهمة التي يراد تغييرها تتعلق بمنع استغلال المال السياسي، وأيضًا وضع سياق قانوني لمشاركة المسؤولين الحكوميين سواء في المحافظات أو العاصمة في الانتخابات”.وتابع، أن “هناك العديد من الرؤى المطروحة، لكن في كل الأحوال لا يمكن المضي بتعديلات من دون توافق سياسي يعطي الغطاء لتمريرها داخل مجلس النواب”.

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