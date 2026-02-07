ائتلاف المالكي: مختار العصر المالكي لا ينظر الى جيبه بل الى المصلحة الوطنية!!

ائتلاف المالكي: مختار العصر المالكي لا ينظر الى جيبه بل الى المصلحة الوطنية!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد عضو الإطار التنسيقي  الإيراني الأصل عبد الصمد الزركوشي، السبت، السبب الذي قد يدفع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، للتخلي عن ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة.وقال الزركوشي في حديث صحفي، إن “نوري المالكي رجل دولة، يمتلك الخبرة والكفاءة وشخصية لا يختلف عليها اثنان!!!، لذا فإن ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة لا يزال ساري المفعول ولا توجد أي متغيرات على هذا القرار”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي له الحق القانوني والدستوري في ترشيح من يراه جديرًا برئاسة الحكومة المقبلة”.وأشار إلى أن “المالكي رجل دولة، لكنه إذا شعر بأن ترشيحه قد يمس مصالح العراق ويتسبب بأضرار للشعب، فسيتخذ قرارًا بالتنحي!!، وهذا القرار يأتي وفق رؤية وطنية، ورؤية الإطار هي من تحسم الأمور”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *