ائتلاف المالكي يجدد تأكيده ..لا انتخابات مبكرة وحكومتنا الإطارية ستكمل دورتها

ائتلاف المالكي يجدد تأكيده ..لا انتخابات مبكرة وحكومتنا الإطارية ستكمل دورتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف المالكي النائب السابق جاسم محمد جعفر،الاحد، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يضع سقفا زمنيا لعمر حكومته حيث ستستمر لغاية 2025، مشيرا الى عدم تحديد أي تاريخ لاجراء الانتخابات المبكرة، بل تم تحديد وقت للانتخابات المحلية. وقال جعفر في حديث صحفي، ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يحدد عمر حكومته بل وضع سقفا زمنيا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر تشرين الأول من العام المقبل”. وأضاف أن “الحكومة وفي حال تمكنها من تحقيق النجاح في البرنامج الحكومي بحيث تقدم الخدمات وتقضي على الفساد وتوجد حالة من الامن والاستقرار فإنها ستستمر للربع الأخير من عام 2025”. وبين ان “الحكومة مستمرة بعيدا عن تحديد سقف زمني لإجراء أي انتخابات مبكرة، حيث ان الحديث جرى عن الانتخابات المحلية من أجل عودة مجالس المحافظات، في وقت وضعت فيه الحكومة مدة 100 يوم من أجل إجراء تقييم على أداء الوزراء ومدى تحقيق النجاح في تحقيق البرنامج الحكومي وبخلافه فأن السوداني سيتخذ القرارات المناسبة مع الوزارات المقصرة”.

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