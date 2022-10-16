ائتلاف المالكي يدعو إلى تعديل الدستور بما يضمن بقاء العملية السياسية!

ائتلاف المالكي يدعو إلى تعديل الدستور بما يضمن بقاء العملية السياسية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى ائتلاف دولة القانون، الأحد ، موقفه من الحديث عن ضرورة إجراء تعديلات على الدستور العراقي ،  مؤكدا أن فراغات كبيرة في الدستور الحالي تستوجب معالجتها وإعادة صياغتها من جديد. وقال النائب عن الائتلاف محمد الزيادي في حديث  صحفي، إن “فقرات عديدة في الدستور كبلت العملية السياسية”، مبينا ان “هناك تحركا حقيقيا باتجاه تعديل دستورية خلال الدورة النيابية الحالية”.وأضاف الزيادي، أن “اغلب القوى السياسية تحاول الاستفادة من الفراغات الكبيرة في مواد الدستور “، مشيرا الى أن “فقرات عديدة في الدستور يستوجب معالجتها كي لا نقع في إشكالات خلال الدورة النيابية المقبلة”. 

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