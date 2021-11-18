ائتلاف المالكي يدعو إلى توزيع المناصب على “الناجح والراسب” في الانتخابات!

ائتلاف المالكي يدعو إلى توزيع المناصب على “الناجح والراسب” في الانتخابات!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود من اقصاء احد الاطراف الشيعية من المشاركة بتشكيل الحكومة المقبلة، من خلال التحالف مع باقي المكونات على حساب الطرف الاخر من نفس المكون.وقال الصيهود في حديث صحفي، ان “الكتل السنية توحدت من اجل الاشتراك بتشكيل الحكومة ومثلها الكردية ايضا، وبالتالي ليس من الصحيح ان احد الفريقين من المكون الشيعي يشترك بالحكومة المقبلة في حين يذهب الطرف الاخر نحو المعارضة”.واضاف ان “الاغلبية السياسية يجب ان تتشكل من خلال كتل شيعية سنية كردية، في حين ينبغي ان تقابلها معارضة برلمانية من نفس المكونات، وهذا الامر غير متوفر في الوقت الراهن”.وبين ان “في حال اشتراك الكتل الكردية والسنية مع احد الاطراف الشيعية لتشكيل الحكومة، فأن الطرف الشيعي غير المشترك سيكون قد اقصي من التشكيلة الحكومية، وهو ماسيؤدي الى عدم استقرار العملية السياسية”. 

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