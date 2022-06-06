ائتلاف المالكي يدعو النواب إلى عدم التصويت على قانون الأمن الغذائي الفاسد

ائتلاف المالكي يدعو النواب إلى عدم التصويت على قانون الأمن الغذائي الفاسد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت القيادية في ائتلاف المالكي حنان الفتلاوي،الإثنين، إن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية فيه “ظلم” للمحافظات المنتجة للنفط، داعية النواب الى عدم التصويت عليه.وأوضحت الفتلاوي خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان ، أن “قانون الأمن الغذائي فيه ظلم كبير لمحافظاتنا المنتجة للنفط في الوسط والجنوب وظلم أكبر لمحافظاتنا الفقيرة ولمحافظاتنا التي دمرها الارهاب”.وأضافت، أن “اصل القانون هو للتصرف بفائض الأموال التي نتجت عن ارتفاع اسعار النفط عالميا والعجيب ان سقف القانون مبلغ 25 تريليون وهي أصل القانون موزعة على أبواب مختلفة هي من فائض أموال نفط الجنوب، ولم تتطرق إلى فائض أموال نفط كوردستان الذي زاد أيضا ويفترض ان يكون ضمن الموازنة الكاملة للقانون وهذا خلاف الإنصاف، لان حكومة اقليم كوردستان ستتشارك معنا بكل فقرات قانون الأمن الغذائي دون ان تسدد اي مبلغ من فائض النفط الذي زاد مع زيادة الأسعار عالميا”.ودعت الفتلاوي النواب الى “عدم التصويت على قانون الأمن الغذائي غير المنصف الا بشرط اما ان تدرج فقرة واضحة صريحة تنص على ان حكومة اقليم كوردستان ستسدد مابذمتها من فائض الاموال او تستقطع من حصة الاقليم ضمن بنود القانون او ان يكون القانون حصرا يطبق في المحافظات 15 التي سددت مابذمتها من فائض اموال النفط او من إيرادات الرسوم والضرائب والمنافذ الحدودية”. وختمت بالقول، “انا شخصيا لن اصوت على هذا القانون الظالم والمجحف وغير العادل وغير القانوني”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *