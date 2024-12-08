ائتلاف المالكي يدعو حكومة السوداني إلى تسليح الجيش من روسيا والصين

ائتلاف المالكي يدعو حكومة السوداني إلى تسليح الجيش من روسيا والصين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا ائتلاف دولة القانون، الأحد، الحكومة إلى عقد اجتماع فوري لحل مشكلة ضعف تسليح الجيش العراقي وعدم الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة في هذا الملف.وقال القيادي في الائتلاف عبد الرحمن الجزائري في حديث صحفي، إن “الوضع يزداد خطورة، والعراق بلد محتل وسوريا تتعرض لهجمات إرهابية تهدد أمننا القومي، ويجب على الحكومة عقد اجتماع فوري والبحث عن بدائل لتسليح الجيش”، مبيناً أن ” روسيا والصين يمكن أن تكون وجهات جيدة ومتاحة لشراء الأسلحة اللازمة منها”.وأضاف أن “عدم معالجة ضعف التسليح يعني أننا لا نستبعد عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي فضلاً عن التهديدات الأجنبية الأخرى، بالاضافة لوجود حواضن داخل العراق مستعدة للتحرك مع انطلاق أي مشروع مضاد للدولة العراقية، وبالفعل هناك مشاريع من هذا النوع”.وأشار إلى أن “الحكومة ليس لديها حتى الآن رد واضح وصريح حول هذه القضية لتقدمه إلى الشعب العراقي”، مشدداً على أنه “ليس هناك أي حل غير التهيؤ والاستعداد لما تحمله الأيام القادمة من خطر”.يذكر أن قوى سياسية دعت في الأيام الماضية إلى التعاقد مع روسيا والصين وغيرها من الدول للحصول على أسلحة متطورة ومتقدمة في ظل امتناع الولايات المتحدة عن الالتزام باتفاقيات التسليح مع العراق ومنعها حصول بغداد على دفاعات جوية وطائرات مقاتلة.

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