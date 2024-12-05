ائتلاف المالكي يرفض تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية

ائتلاف المالكي يرفض تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكدت كتلة ائتلاف دولة القانون ، الخميس، بانها لن تصوت على تعديل قانون العفو العام بصيغته الحالية لكوننا نمتلك الكثير من الملاحظات.وقال عضو الكتلة فراس المسلماوي في تصريح  صحفي ، إن ” كتلة ائتلاف دولة القانون ومعها العديد من الكتل السياسية سجلت العديد من الملاحظات على قانون العفو العام وسوف لن يتم التصويت عليه بصيغته الحالية فيما تم عرضه للتصويت “.وأضاف أن “صيغة التعديل الحالية ستسمح للارهابيين وسراق المال العام الشمول بالقانون وهذا لن ولم نقبل به اطلاقاً “.وأشار إلى أن “مجلس النواب سوف يصوت على قانون جهاز المخابرات خلال جلسة اليوم الذي اوجل امس الاربعاء للتصويت عليه بسبب استضافة رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة”.ورجح “ترحيل القوانين الثلاث الخاصة بالاحوال الشخصية والعفو واعادة الاراضي وعقارات كركوك الى الفصل التشريعي المقبل بسبب انتهاء مدة تمديد الفصل التشريعي الحالي” .يذكر ان مجلس النواب استضاف امس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونائبية وزير التخطيط ووزير الخارجية ووزير الداخلية حيث تم التصويت على جعل الجلسة سرية لاهمية المعلومات التي تم طرحها خلال جلسة الاستضافة . 

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