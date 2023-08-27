ائتلاف المالكي يرفض تمرير قانون العفو العام

ائتلاف المالكي يرفض تمرير قانون العفو العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الاحد، ارتفاع الأصوات المطالبة بالعفو العام بالتزامن مع قرب اجراء العملية الانتخابية الخاصة بمجالس المحافظات، لافتا الى ان المطالبات بالعفو غرضها انتخابي لا اكثر. وقال المطلبي في حديث صحفي، ان “هناك جهات معينة كان لها اتفاق ضمن التحالف الثلاثي ينص على إقرار العفو العام والكثير القرارات الأخرى التي اتفقت عليها في وقتها”. وأضاف ان “الجزء الأكبر من ائتلاف إدارة الدولة لم يقطع أي وعود لتلك الجهات خصوصا فيما يتعلق بالعفو العام، على عكس ماكان متفق عليه في التحالف الثلاثي قبل انهياره”. وبين ان “المطالبات بالعفو العام تقف خلفها غايات انتخابية فقط، حيث يبدأ تداول هذا الموضوع في الوسط السياسي عند اقتراب موعد الانتخابات، في حين انه لم يذكر في الأيام الماضية، وبالتالي فهو شعار انتخابي لا اكثر”.

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