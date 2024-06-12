ائتلاف المالكي يرفض مشروع مد انبوب نفط من البصرة إلى العقبة

ائتلاف المالكي يرفض مشروع مد انبوب نفط من البصرة إلى العقبة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ابدى عضو ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي ،الأربعاء، رفضه لمشروع انبوب البصرة- العقبة لما يحمله من إساءة الى الاقتصاد العراقي. وقال اللامي في تصريح  صحفي، ان “هذا المشروع مرفوض جملة وتفصيلا من الشعب العراقي كونه ينهك ميزانية البلاد دون أي جدوى اقتصادية وبنفس الوقت سيكون دعما للكيان الصهيوني.” واضاف ” كان الأولى على الحكومة العراقية تحويل مبالغ هذا المشروع والتي تقدر بحوالي 29 مليار دولار الى مشاريع أخرى اهم وتخدم المواطن والشعب العراقي.” وبين ان “اغلب القوى السياسية رفضت هذا المشروع لما يحمله من إساءة الى الاقتصاد العراقي” لافتا الى ان “هناك جهات سياسية مستفيدة من هذا المشروع وصمتها خير دليل.” يذكر ان مشروع خط أنبوب نفط البصرة – العقبة هو مشروع مقترح لنقل النفط الخام من حقل الرميلة، جنوبي العراق إلى العقبة جنوبي الأردن ويبلغ طوله 1700 كم.

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