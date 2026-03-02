ائتلاف المالكي يطالب السوداني برفع شكوى ضد أمريكا وإسرائيل بقصف إيران والحشد الشعبي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو ائتلاف دولة القانون، إبراهيم السكيني، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية إلى تقديم شكوى رسمية لدى مجلس الأمن الدولي ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، جراء حربها ضد إيران وقصف مقرات الحشد الشعبي
وقال السكيني في تصريح صحفي، إن “العدوان الأمريكي والصهيوني الأخير الذي استهدف النظام الإيراني وقصف مقرات الحشد الشعبي ة يمثل انتهاكاً صارخاً بحق سيادة إيران والعراق د”، مبيناً أن هذا الاستهداف المباشر لا يمكن السكوت عنه ويتطلب تحركاً دبلوماسياً وقانونياً على أعلى المستويات.وشدد السكيني على ضرورة “وضع حد للاستهتار الأمريكي بالأجواء والأراضي العراقية”.

