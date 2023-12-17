ائتلاف المالكي يطالب السوداني بمحاسبة محافظ البصرة لمنحه أراضي الدولة لأغراض انتخابية

ائتلاف المالكي يطالب السوداني بمحاسبة محافظ البصرة لمنحه أراضي الدولة لأغراض انتخابية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب ائتلاف دولة القانون، رئيس الوزراء محمد شياع السوادني بإقالة جميع المتورطين بقضية منح الأراضي في محافظة البصرة، فيما اكد ان وهب قطع الأراضي من اجل الدعاية الانتخابية هي احدى قضايا الفساد الواضحة. وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر في حديث  صحفي، إنه “لم نشاهد موقف حازم من الحكومة تجاه الخروقات العديدة التي تمت من بعض المتنفذين بالسلطة”، لافتا الى ان “بعض الجهات استغلت أموال الدولة للدعاية والترويج الانتخابي”. ويتابع، ان “هنالك سرقات تقدر بالمليارات سخرتها بعض الجهات المتنفذة من اجل كسب الأصوات الانتخابية”، مشيرا الى ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوادني مطالب بإقالة جميع المتورطين باستغلال المناصب في محافظة البصرة وفي مقدمتهم المحافظ اسعد العيداني”.وخيتم جعفر حديثه: ان “البصمات الصوتية التي خرجت من مرشحي حزب محافظ البصرة تستدعي اتخاذ موقف حازم من الحكومة”، لافتا الى ان “منح قطع الأراضي من اجل الدعاية الانتخابية هي احدى قضايا الفساد الواضحة”. 

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