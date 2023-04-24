ائتلاف المالكي يطالب بوضع “حد” لتدخل الحلبوسي بعمل الحكومة

ائتلاف المالكي يطالب بوضع “حد” لتدخل الحلبوسي بعمل الحكومة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رفض ائتلاف دولة القانون، الاثنين، التداخل في عمل السلطات الثلاث وبين الوزارات، فيما وجه طلبًا لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بشأن التدخل في عمل الحكومة من قبل رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي. وقال القيادي بالائتلاف، حيدر اللامي، في حديث صحفي، “منذ البداية أكدنا على ضرورة الفصل بين عمل السلطات الثلاث اي (سلطة القضاء، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية)”، معتبرًا “هذا الامر ضروري من أجل العبور الى بر أمان”. وأضاف: “ليس من حق اي جهة او سلطة التدخل في اي سلطة اخرى والعمل في غير اختصاصاتها”، لافتًا الى أن “التدخل بين السلطات والوزارات من أجل المساعدة والمعونة يعد امراً حسناً، يهدف الى انجاز المهام الواقعة على عاتق هذه الجهات”. وطالب القيادي بائتلاف المالكي، رئيس مجلس الوزراء، محمد السوداني، بـ “ضرورة منع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، التدخل في اي مسألة او قضية تخص الحكومة”، مؤكداً “اذا كان هناك اي اختلاط بالسلطات، فالسوداني مطالب بايقافه”.وبدأت تظهر على الساحة العراقية، في الآونة الأخيرة، ملامح نشوب خلاف كبير، بين رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بسبب محاولة فرض بعض قرارات من رئيس البرلمان على الحكومة، وهو ما تسبب بتأخير ارسال الموازنة الى البرلمان، بحسب مراقبين.

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