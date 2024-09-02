ائتلاف المالكي ينفي تهميش أي كتلة سياسية في مجلس وحكومة ديالى

ائتلاف المالكي ينفي تهميش أي كتلة سياسية في مجلس وحكومة ديالى
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس ديالى تركي العتبي، اليوم الإثنين (2 أيلول 2024)، أنه لن تكون هناك انقلابات بيضاء في المحافظة.وقال العتبي في حديث صحفي، إن” تشكيل حكومة ديالى وبدء نشاط مجلسها جاء بعد مخاض عسير دام قرابة 6 أشهر، لافتا الى أن” الحكومة تمثل كل اطياف المحافظة ولم يتم تهميش أي طرف”.واضاف، إن” ديالى لن تشهد أي انقلابات بيضاء لأي سبب، ونخب بغداد تدرك أهمية استقرار المحافظة والحفاظ على الهدوء في المشهد السياسي العام مؤكدا بان كل القوى حريصة على دعم الحكومة المحلية للمضي بتحقيق الاهداف”.واشار العتبي الى، أن” كل التغييرات التي تجري وفق مبدأ إيجابي واعطاء فرصة للدماء الجديدة في إدارة القرار وليس وفق المحاصصة، مؤكدا بان التغيرات لاتستهدف اي جهة بل هي رؤية شاملة لمجلس ديالى من أجل وضع اسس مرحلة جديدة تأخذ بنظر الاعتبار تحسين الآداء”.وصوت مجلس ديالى خلال جلسته التي عقدت الخميس (1 آب 2024)، بفندق الرشيد وسط بغداد على اختيار عدنان جاير الشمري عن كتلة دولة القانون محافظاً ومصطفى اللهيبي نائباً اول للمحافظ وغازي الفصيل الجبوري نائبا ثان للمحافظ، وهما عن حزب تقدم، في جلسة شهدت بذات الوقت تظاهرات لبني تميم امام مجلس محافظة ديالى.

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