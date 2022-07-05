ائتلاف النصر:أسم المالكي لم يطرح رسميا لرئاسة الحكومة القادمة

ائتلاف النصر:أسم المالكي لم يطرح رسميا لرئاسة الحكومة القادمة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت المتحدثة باسم ائتلاف النصر ايات مظفر، الثلاثاء، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده الاطار التنسيقي.وقالت مظفر، في تصريح صحفي، إن “الاجتماع بحث تقريب وجهات النظر الكوردية لحل ازمة اختيار رئيس للجمهورية، ولم يتم طرح اسم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة”، مضيفة انه “بصورة عامة الترشيح هو حق صريح دستوري لكل شخصية، لكن كترشيح رسمي لنوري المالكي لم يطرح اسمه في اجتماع الاطار الاخير”.وتابعت المتحدثة، أن “ما تم تداوله في اجتماع الاطار التنسيقي الاخير كان في ما يخص الاتفاق الكوردي الكوردي وتقريب وجهات النظر الكوردية لحل هذه الازمة من خلال اختيار رئيس للجمهورية”.و نوهت الى أنه “تم النقاش وطرح معايير شخصية رئيس الوزراء، شخصية قادرة وكفوءة لديها القدرة على تحقيق نهضة اقتصادية، توفير فرص عمل، غير جدلية، وموثوقة بالنسبة للقوى السياسية الداخلية، خاصة للقوى الموجودة خارج السلطة السياسية، هذا ما تم نقاشه بصراحة، مجموعة معايير”، لافتة الى ان “هذه المعايير سوف يتم اسقاطها بعد عطلة العيد على  الاسماء ويتم الاختيار”. وحول موافقة ائتلاف النصر على اسم المالكي كمرشح لرئاسة الوزراء، قالت المظفر انه “بالنسبة لائتلاف النصر لكل حادث حديث اذا انطبقت المعايير على هذه الشخصية وتحققت المقبولية مع المستويين الداخلي والخارجي سيكون لدينا موقف ايجابي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *