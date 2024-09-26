ائتلاف النصر:الاستفتاء البارزاني كان خطأ كبيراً على الإقليم

ائتلاف النصر:الاستفتاء البارزاني كان خطأ كبيراً على الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد المتحدث باسم ائتلاف النصر ، سلام الزبيدي، اليوم الخميس، أن رد فعل المجتمع الدولي ورفضه اثر كبيرا على مشروع انفصال إقليم كردستان.وقال الزبيدي في حوار تلفزيوني ، إن “اقليم كردستان وشعبه هما المتضرران الاكبر من المضي بمشروع الاستفتاء”.وأضاف، انه “يجب الاعتراف بالخطأ من قبل الكرد وتقدير الاستفتاء خاطئ “.واشار إلى أن “الكرد لم يتحصلوا على اي امتياز من إقامة الاستفتاء “.

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