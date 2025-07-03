ائتلاف النصر:الجيوب المنتفخة والمصالح الشخصية وراء انعدام السيادة في العراق

ائتلاف النصر:الجيوب المنتفخة والمصالح الشخصية وراء انعدام السيادة في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث الرسمي لائتلاف النصر سلام الزبيدي ،الخميس، ان “الجميع ينظر للعملية السياسية على انها محطة للفوز بالمكاسب والمغانم والبقاء من اجل الهيمنة والسلطة والنفوذ السياسي، من دون البحث عن مصلحة البلد وتقوية قدراته العسكرية”.وأضاف في حديث صحفي، ان “العراق يتعرض الى خروق امنية من قبل الكيان الصهيوني، من دون أي رادع من جانب العراق، وبالتالي فأن الحكومة ووزارة الدفاع لديهم تقصير واضح بهذا الجانب”.وبين ان “عدم الاكتراث للوضع الأمني والخروق التي يتعرض لها البلد يعود الى الانشغال بالمصالح السياسية والانتخابات البرلمانية التي اقترب موعد اجرائها في شهر تشرين الثاني المقبل، وبالتالي فأن مجمل الأطراف السياسية تبحث عن المغانم والمقاعد البرلمانية في الانتخابات المقبلة”. 

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