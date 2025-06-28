ائتلاف النصر:العراق أضعف دولة في المنطقة والعالم

ائتلاف النصر:العراق أضعف دولة في المنطقة والعالم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي في بيان، السبت، ان “وزارة الدفاع خصصت لها أموال هائلة طائلة من اجل تطوير المنظومة التسليحية والدفاعية الجوية الا ان ماجرى من اختراقات للكيان الصهيوني كشفت هشاشة نظام التسليح في العراق لاسيما مايتعلق بالرادارات والصواريخ واسلحة الدفاع الجوي، حيث ان وزارة الدفاع لايوجد لديها ادنى مقومات الاستعداد لهكذا سيناريوهات او تهديدات امنية وظروف استثنائية قد يعيشها العراق”، مضيفا ان “جلسة مجلس النواب الاستثنائية التي عقدت بشأن التوترات والانتهاكات الصهيونية كانت عبارة عن جلسة مجاملة، على الرغم من انها شخصت بعض الأخطاء، ولكنها لم تكن مجدية وكانت عبارة عن اسقاط فرض، اذ لاتوجد هناك أي إجراءات ستتخذ على وزارة الدفاع او وزيرها ولا على تقصير الحكومة بسبب المعادلة السياسية والمصالح الانتخابية.

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