ائتلاف النصر:العراق سيكون على صفيح ساخن عند هبوط أسعار النفط

ائتلاف النصر:العراق سيكون على صفيح ساخن عند هبوط أسعار النفط
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، الخميس، من تداعيات انخفاض اسعار النفط على الموازنة، داعيا القوى السياسية الى وضع حدود معقولة لأسعار النفط.وقال الرديني في حديث  صحفي، ان” اي هبوط لأسعار النفط يوثر وبشكل مباشر على الموازنة في العراق كونه يعتمد بالأساس على الاقتصاد الريعي اي ايرادات النفط وبنسبة تصل الى 95%”.وأضاف ان “الهبوط سيربك الموازنة ويجعل اداء الحكومة للمهام الموكلة اليها وفق المنهاج صعب خاصة مع ارتفاع التعيينات في موازنة 2023 الى أكثر من 600 درجة وظيفية”.وأشار الى ان” اسعار النفط تصل حاليا الى 75 دولار لكل برميل لكن كيف سيكون الحال اذا كان عند 70 دولار او ادنى وكيف سيجري تامين الرواتب لملايين الموظفين في مؤسسات الدولة العراقية”، لافتا الى ان “الحكومة ستكون امام مهام صعبة اذا ما عرف بان حجم العجز في موازنة 2023 يصل الى 64 ترليون دينار”.وتابع ان” تثبيت سعر النفط عند 70 دولارا في موازنة لثلاث سنوات يزيد من القلق”، مؤكدا “ضرورة اعادة النظر في تفعيل القطاع الخاص والزراعي والصناعي من اجل توفير فرص العمل بعيدا عن سياسة التوظيف الحكومي”.واثار الكثير من خبراء الاقتصاد نقاط قلق من الموازنة حيال حجم العجز المالي الكبير والتوظيف المرتفع وحالة عدم الاستقرار لأسعار بيع النفط”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *