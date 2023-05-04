ائتلاف النصر:العراق سيكون على صفيح ساخن عند هبوط أسعار النفط

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الأسبوع المقبل..تبادل زيارة الأسرى لدى الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي
شويغو:قواتنا مستمرة في تدمير الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا
الأمم المتحدة:مفاوضات قريبة في السعودية لتحقيق السلام في السودان
الحوثيون يطلقون سراح قائد عسكري يمني شرعي
الأمم المتحدة:البرهان وحمدتي منفتحان بشكل أكبر على المفاوضات
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السوداني يستمع لتوجيهات رئيس ائتلافه السياسي تجاه الحفاظ على الحكم الشيعي
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قضاء زيدان يرفع الحجز عن عقارات ” بطل سرقة القرن”نزولا لتوجيه زعماء الإطار
الادعاء العام يستجيب لطلب ميليشيا كتائب حزب الله في إحالة (الكاظمي)للتحقيق عن مقتل الإرهابي سليماني
مصدر مسؤول:وزير النقل فاشل لايصلح أن يكون حتى رئيس قسم
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- اذاعة INN