ائتلاف النصر:القوات الأمريكية لن تخرج من العراق

ائتلاف النصر:القوات الأمريكية لن تخرج من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني، الأحد، ان الحكومة العراقية لم تناقش مع الجانب الأمريكي على اخراج قواتها من البلاد .وقال الرديني في تصريح صحفي، إن ” القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق وما يصرح به المسؤولين خلاف ذلك كذبة كبرى ، وأضاف، جميع زعماء الإطار مع بقاء القوات الأمريكية وأن صرحوا بالإعلام خلاف ذلك .

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