ائتلاف النصر:تأخر حسم منصب رئيس البرلمان أثر على عمل المجلس

ائتلاف النصر:تأخر حسم منصب رئيس البرلمان أثر على عمل المجلس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي ، الاحد، بعض الجهات السياسية بتقديمها عدة مناصب من اجل الظفر بمنصب رئيس مجلس النواب. وقال الزبيدي في تصريح  صحفي، انه ” تم عرض منصب وزير التجارة وكذلك رئيس هيئة المناطق المتضررة الى المرشح سالم العيساوي من اجل التنازل من ترشحيه لرئاسة البرلمان”، مشير الى ان “هذا العرض لاقى رفضا كبيرا من اغلب القوى السياسية لما له من تداعيات سلبية”. ويضيف ان “كل القوى السياسية تطمح ان يكون هناك حلا او توافقا من قبل المكون السني للانتهاء من هذه المعضلة ولكن يبدو ان الخلافات ما زالت مستمرة رغم كل الوساطات وكل التدخلات”، مبينا ان “تأخر هذا المنصب بدأ يؤثر بصورة كبيرة على مستوى عمل مجلس النوب”.  ويوضح ان ” الصراعات على منصب رئيس مجلس النواب اخرت الكثير من القوانين المهمة وعلى تفعيل الرقابة من قبل المجلس” لافتا الى ان ” الاصرار على ان يكون هذا المنصب حكرا على جهة معينة هو سبب الصراع الحالي”.  ويكمل ان “الاطار التنسيقي اراد ان يصل الى حلول ناجعة لحل هذه الازمة الا ان الخلافات اقوى من ان يحسم هذا المنصب”.   جميع قوى الإطار التنسيقي لا تؤيد استمرار منصب الرئاسة بالوضع الحالي الا ان الخلافات السنية حالت دون ذلك وعملت على نظام الصفقات لا الأغلبية لحل هذه الازمة وهذا ما جعل الامر يصل الى عقم سياسي.

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