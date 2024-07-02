ائتلاف النصر:تمرد حكومة الإقليم بسبب المجاملات وضعف حكومة المركز

ائتلاف النصر:تمرد حكومة الإقليم بسبب المجاملات وضعف حكومة المركز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا المتحدث الرسمي باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي، الثلاثاء، تمرد حكومة الإقليم على الحكومة المركزية الى المجاملات التي تحدث في ائتلاف إدارة الدولة. وقال الزبيدي في تصريح صحفي، ان “تهريب النفط وخرق الاتفاقات الدستورية، وكذلك فتح المنافذ الحدودية على مصراعيها تسبب في خرق سيادة العراق من حكومة الإقليم”، مشيراً الى ان ” مجاملات الحكومة للإقليم على حساب الشعب العراقي هو ما أوصل حكومة الإقليم للتمرد”. وتابع، ان “ورقة التفاهم التي اتفق عليها ائتلاف إدارة الدولة كانت تحتوي على امتيازات للإقليم لم يحصل عليها في أي حكومة سابقة”، لافتاً إلى أن “منافذ حكومة الإقليم غير المسيطر عليها من قبل حكومة المركز تعمل بموافقة الأحزاب الحاكمة في الإقليم”. ونصبت حكومة بغداد نقطة باوة محمود الجمركية بين كلار وخانقين، ونقطة السد الجمركية بين دهوك ونينوى، وقد نصبت الأولى سنة 2017 والثانية اكتمل العمل عليها في شهر حزيران، بسبب اختراق حكومة الإقليم للمواثيق الدستورية مع بغداد بشأن عمل المنافذ.

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