ائتلاف النصر:سندخل الانتخابات المقبلة مع عمار الحكيم وباقر صولاغ

ائتلاف النصر:سندخل الانتخابات المقبلة مع عمار الحكيم وباقر صولاغ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الاربعاء، عن الية خوض انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وتفاصيل تحالفاته الجديدة، فيما اكد ان النصر سيخوض الانتخابات المقبلة مع، تيار الحكمة وحركة انجاز، وتيار الكلمة الجديد، تحت مسمى “تحالف قوى الدولة الوطنية”.وقال المتحدث الرسمي للائتلاف سلام الزبيدي في حديث صحفي، إن “تحالف النصر سيعود الى الاطار التنسيقي بعد الانتخابات لكنه لن يخوضها معه”، مشيرا الى ان “هنالك تحالفات سياسية جديدة سيتم الإعلان عنها في الايام المقبلة”. وتابع، ان “النصر استبعد خوض الانتخابات بشكل منفرد لأغراض فنية تتعلق بقانون الانتخابات الذي سيكون للقوائم الكبيرة وليس للأشخاص”، لافتا الى ان “الخارطة السياسية في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ستكون مختلفة عما كانت عليه في الانتخابات النيابية السابقة”.واستطرد المتحدث باسم النصر: انه “تم توجيه دعوة رسمية من قوى الاطار لخوض الانتخابات لكن القرار الأخير تم بدخول النصر مع تحالف قوى الدولة”، مضيفا ان ” النصر سيخوض الانتخابات المقبلة مع، تيار الحكمة وحركة انجاز، وتيار الكلمة الجديد، تحت مسمى “تحالف قوى الدولة الوطنية”.

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