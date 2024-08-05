ائتلاف النصر: أمر خامئني مُلزم التنفيذ بإخراج القوات الأمريكية من العراق

ائتلاف النصر: أمر خامئني مُلزم التنفيذ بإخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو تحالف النصر سلام الزبيدي ، الاثنين، الحكومة العراقية بالضغط على الجانب الامريكي لتحديد يوم وتاريخ إخراج قواته من البلاد. وقال الزبيدي في تصريح  صحفي، ان “مجلس النواب صوت في سابقا على إخراج القوات الاجنبية والآن الحكومة لديها قانون لإخراجهم” مشددا على ضرورة ان “تلتزم جميع الأطراف والقوى السياسية بتحديد يوم وتأريخ لإخراج هذه القوات احتراما لأمر خامئني”. واضاف انه “كلما طال بقاء القوات الاجنبية سيكون هناك تصعيدا للأمن وضربات وخروقات للسيادة” لافتا الى ان “خرق السيادة العراقية اصبح امرا مباحا للجانب الامريكي وادواته في الشرق الاوسط وهو اساس خراب المنطقة”. وبين انه “لا يوجد مؤشر واحد على الارض لإخراج القوات الاميركية من العراق” مطالبا “الحكومة العراقية ان يكون لها دور كبير وانت تضغط على الجانب الامريكي فيما يخص هذا الملف”. 

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