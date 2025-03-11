ائتلاف النصر: الانتخابات ستجري في موعدها

ائتلاف النصر: الانتخابات ستجري في موعدها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد وفق التوقيتات الدستورية، مشددًا على أن هذا الاستحقاق لا يمكن تجاوزه أو تأجيله. وقال الرديني في تصريح صحفي، ان ” أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكملت استعداداتها الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة كما أن الأحزاب السياسية باتت جاهزة لخوض المنافسة الانتخابية المقبلة”.وأشار إلى أن ” هناك إجراءات رسمية تُتخذ من قبل المفوضية والأحزاب، في إطار التحضير للانتخابات”، لافتًا إلى أن ” الأجواء مهيأة بالكامل لإجراء الاقتراع في الموعد المقرر والذي من المتوقع أن يكون خلال شهر أكتوبر من العام الحالي”.ونفى الرديني أي حديث عن “تأجيل أو تغيير في الجدول الزمني المحدد لهذا الحدث الديمقراطي”.

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