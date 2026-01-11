ائتلاف النصر: السوداني المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة المقبلة

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، الأحد، أن ائتلافه أجرى تواصلاً مع ائتلاف الإعمار والتنمية للتحقق من الأنباء المتداولة بشأن انسحاب محمد شياع السوداني من المنافسة على منصب رئاسة الحكومة المقبلة. وقال الزبيدي في تصريح صحفي،  إن “الحديث عن تنازل كامل للسوداني غير دقيق، إذ أكدت كتلته  من خلال تواصلنا معهم امس فقد اكدوا لنا  ما زال السوداني مطروحاً كأحد المرشحين أمام قادة الإطار التنسيقي لتولي منصب رئاسة الوزراء”.وأضاف أن “بيان الإطار التنسيقي الصادر يوم أمس لم يتضمن أي تأكيد على تنازل رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية لصالح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، خلافاً لما تداولته بعض وسائل الإعلام”، مشيراً إلى أن “ملف مرشح الكتلة الأكبر ما زال قيد النقاش ولم يُحسم حتى الآن”. فيما رجّح أن” تتضح هوية مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء خلال الأسبوع المقبل” .وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت، مساء أمس، أنباء عن تنازل محمد شياع السوداني عن المنافسة على رئاسة الحكومة لصالح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

