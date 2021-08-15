ائتلاف النصر للكاظمي:كيف تدعو دولة قطر الإرهابية إلى مؤتمر بغداد؟

ائتلاف النصر للكاظمي:كيف تدعو دولة قطر الإرهابية إلى مؤتمر بغداد؟
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هاجم ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الأحد، دعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قطر، لحضور مؤتمر العراق لدول الجوار.وأكد النائب عن الائتلاف، عبد العباس شياع، في بيان ، “استغراب النصر دعوة قطر لمؤتمر “الجوار الإقليمي” المزمع عقده في بغداد، ورأى بالدعوة خروجاً عن فكرة المؤتمر وأهدافه كما ان قطر دولة إرهابية داعمة وممولة لكافة التنظيمات الارهابية في العراق وسوريا وحركة طالبان في افغانستان”.وأشار شياع، إلى أن “هناك دولاً محورية أخرى بالمنطقة أهم من قطر إذا ما أرادت الحكومة توسعة دائرة المشاركة خارج إطار دول الجوار العراقي”، متمنياً أن “لا تكون هذه الدعوة جزءاً من الطلب الإيراني “.

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