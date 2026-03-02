ائتلاف النصر: لن نسمح لأمريكا وإسرائيل بقصف الحشد الشعبي!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني، اليوم الاثنين، السياسة الأمريكية “المزدوجة” في التعامل مع العراق، مشيراً إلى أن واشنطن تتحدث عن السيادة في وقت تستخدم فيه الأجواء العراقية منطلقاً لشن هجمات واستهداف الحشد الشعبي.وقال الرديني في تصريح  صحفي، إن “أمريكا تتعامل بازدواجية معلنة؛ فهي تزعم احترام سيادة العراق وتارة أخرى تستخدم أراضيه وأجواءه لتنفيذ اعتداءات على الجارة إيران واستهداف مواقع الحشد”، معتبراً هذه الهجمات “انتهاكاً سافراً وخطراً يهدد أمن واستقرار البلاد”.ودعا الرديني الحكومة العراقية إلى “اتخاذ موقف حازم وتقديم شكوى رسمية لدى مجلس الأمن الدولي بخصوص الانتهاكات الأمريكية الصهيونية المتكررة”، مشدداً على “ضرورة وضع حد لاستباحة الأجواء العراقية وحماية السيادة الوطنية من أي اعتداءات خارجية”.يشار إلى أن المقاتلات الأمريكية والصهيونية كانت قد شنت عدواناً على العراق استهدفت خلاله مواقع الحشد في مناطق مختلفة، مما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى، في تطور عده مراقبون انتهاكاً صارخاً للسيادة واستهتاراً بأرواح العراقيين. 

