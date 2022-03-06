ائتلاف النصر يحذر من التدخل بعمل السلطة القضائية

ائتلاف النصر يحذر من التدخل بعمل السلطة القضائية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر ائتلاف النصر ، الاحد ، من تكرار حالات الاعتداء والتدخل بعمل السلطة القضائية مرة اخرى، موضحاً أن عدم وجود رادع لهذا التجاوز سيفتح نافذة تدخلات بعمل القضاء في المستقبل.وقال عضو الائتلاف عزام الحمداني في تصريح  صحفي، إن “التدخل بعمل القضاء هو تجاوز على هيبته وسيادته وعلى المحكمة أن ترد بشكل قاسي كي تضمن عدم تكرار هذه الحالة “لافتاً إلى أن “هناك مبدأ عام يدير الدولة وهو الفصل بين السلطات وما تقوم به الحكومتين المركزية وفي الاقليم تجاوز واضح على القضاء”.وأضاف أن “القضاء لا سلطان يعلو عليه والحكومتان تجاوزتا عليه امام انظار الجميع، والأمر الذي نخشى منه هو تكرار هذه الافعال ما لم يكن هناك رادعا قويا”.وأشار إلى “ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق الحكومة لتدخلها بعمل السلطة القضائية حيث تجاوزت على سيادة وهيبة القضاء بشكل كبير”.

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