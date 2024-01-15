ائتلاف النصر ينفي التصويت للنائب (شعلان الكريّم) لرئاسة البرلمان

ائتلاف النصر ينفي التصويت للنائب (شعلان الكريّم) لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال ائتلاف النصر في بيان له ،اليوم الأثنين، ان “ائتلاف النصر، ينفي ما نشرته مواقع إعلامية صفراء حول تصويت نواب “ائتلاف النصر” لصالح مرشح حزب تقدم، وهو محض افتراء ولا أساس له من الصحة، وتقف خلفه قوى سياسية معروفة الأجندات ورخيصة المواقف”.واكد  البيان “مواقفه الوطنية الثابتة في مقارعة الإرهاب والبعث اللذان هما وجهان لعملة واحدة، وأنّ مَن يحرضّ اليوم ويضلل الجمهور هو ذاته من مكنهم وكان وما زال حضناً لهم”، لافتا الى ان “ثلاثي المصالح الفاسدة والمحاصصة والتخادم هو مَن أوصل التصويت على رئاسة مجلس النواب إلى هذه النتيجة البائسة على حساب مصالح الشعب وثوابت الدولة، و”النصر” ليس منهم”.واكد البيان إنّ “الذين صوتوا لصالح خيارات بعثية والذين تآمروا ليصل التصويت إلى هذا المنحدر، يعرفون أنفسهم جديداً، وأرادوا استباق الأمور برمي دائهم على غيرهم”.ورفع مجلس النواب، الاحد (14 كانون الثاني 2024) جلسته دون انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

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