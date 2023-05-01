ائتلاف خونة العراق “يتفقون”على إقرار الموازنة في الأسبوع المقبل

ائتلاف خونة العراق “يتفقون”على إقرار الموازنة في الأسبوع المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد  ما يسمى ائتلاف إدارة الدولة غير المعلن رسميا ، اليوم الاثنين، أن العاشر من أيار الحالي سيكون الحد الأخير لحسم النقاشات حول بنود موازنة 2023.وذكر الائتلاف في بيان ، أنه “عقد اليوم، الاجتماع الدوري لتحالف إدارة الدولة بمشاركة قيادات التحالف في ضيافة  خميس الخنجر وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وجميع قيادات التحالف”، مبيناً أن “المشاركين بحثوا الملفين الحكومي والنيابي والملفات الخدمية والاقتصادية والامنية والسياسية”.وأكد التحالف بحسب البيان على “أهمية اقرار الموازنة الاتحادية وإطلاق المشاريع والبرامج الحكومية”، معلناً “يوم 10-5-2023 كحد اخير لحسم النقاشات حول بنود الموازنة”. ولفت الى أن “المشاركين أكدوا التزامهم بموعد الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي”، مبيناً أنه “تم بحث بنود الاتفاق السياسي وبذل الجهود القصوى لتنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري”.

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