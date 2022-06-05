ائتلاف علاوي يدعو إلى إعادة الانتخابات

ائتلاف علاوي يدعو إلى إعادة الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا ائتلاف العراقية الوطنية بزعامة اياد علاوي، يوم الأحد، إلى تشكيل حكومة مؤقتة لتمشية أمور البلاد واعادة الانتخابات البرلمانية.وذكر المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان ، ان “ائتلاف الوطنية عقد اجتماعاً موسعاً بحضور اياد علاوي مع قيادات وكوادر الائتلاف تناول آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في العراق في ظل الأزمة السياسية والدستورية”.واضاف ان “الاجتماع ناقش المبادرة الوطنية التي تقدم بها علاوي، وما تضمنته من مقترحات وحلول ترمي إلى تفكيك عقد الأزمة الحالية، وتوحيد الجهود الوطنية، بما يضمن الخروج من حالة الجمود السياسي”.واكد المجتمعون على “ضرورة تحقيق مؤتمر وطني واسع للحوار والاتفاق على خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة مؤقتة، تأخذ على عاتقها بالتعاون مع السلطات الأخرى، تقديم حلول ناجعة للمشكلات التي يعاني منها العراق، والوصول إلى أرضية سليمة لإجراء إنتخابات نزيهة بقانون جديد ومفوضية مستقلة”.

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