ائتلاف مختار العصر: قرار إنهاء ترشيح المالكي بيد خامنئي حصراً
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء ( 24 شباط 2026 )، عن أسباب تمسكه بترشيح زعيمه نوري المالكي لرئاسة الوزراء، مؤكداً أن الموقف لا يرتبط باعتبارات شخصية بل بحسابات سياسية تتعلق بوحدة القرار المقاوم.وقال عضو الائتلاف صلاح بوشي، في حديث صحفي، إن التمسك بالمرشح لا يُفهم بوصفه موقفاً شخصياً أو إصراراً شكلياً، بل هو التزام سياسي يحترم التفاهمات الداخلية ويصون وحدة القرار داخل الإطار التنسيقي.وأضاف أن الحفاظ على التماسك ليس خياراً تكتيكياً، بل ضرورة وطنية لتجنب أي تصدع قد يربك المشهد السياسي أو يضعف الموقف التفاوضي في هذه المرحلة الحساسة.وأشار بوشي إلى أن قوة الإطار تكمن في وحدته، وأي تنازل غير محسوب قد يفتح بابا لاختلال أكبر لا يحتمله الظرف الراهن، وربما يضع الجميع مستقبلاً أمام موقف لا ينفع معه الندم.

