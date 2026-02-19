ائتلاف مسيلمة: المالكي لن يحترم قرار ترامب بالتنحي عن الترشيح لرئاسة الحكومة

ائتلاف مسيلمة: المالكي لن يحترم قرار ترامب بالتنحي عن الترشيح لرئاسة الحكومة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، اليوم الخميس، أن ترشيح زعيم الائتلاف نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء جاء بقرار من أغلبية قوى الإطار التنسيقي.وقال جعفر في تصريح  صحفي، إن “اختيار المالكي كمرشح للمنصب حظي بموافقة أغلبية قادة الإطار، خصوصاً بعد تنازل رئيس كتلة الفراتين محمد شياع السوداني عن الترشيح لصالح المالكي في حينه”.وأضاف أن “المالكي لن يتنازل شخصياً عن الترشيح تحت أي ظرف، كما أن كتلته لن تنسحب إلى المعارضة”، مشدداً على “عدم وجود نية للانسحاب أو اللجوء إلى المعارضة في حال استبدال الترشيح”.وأشار إلى أن “الجهة الوحيدة المخولة بتغيير هذا المسار هي أغلبية الإطار التنسيقي في حال قررت تغيير رأيها بشأن مرشح الحكومة المقبلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *