ائتلاف مسيلمة: المالكي لن ينسحب من الترشيح رغم الضغوط الأمريكية

ائتلاف مسيلمة: المالكي لن ينسحب من الترشيح رغم الضغوط الأمريكية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون، حسين الصادق، اليوم الأحد، أن اللقاء الذي جمع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع المبعوث الأميركي باراك، لم يتضمن أي نقاش بشأن مقبولية ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، مشيراً إلى أن العراق ليس مدرجاً على قائمة العقوبات الأميركية.وقال الصادق في حديث  صحفي، إن “باراك أبلغ المالكي بشكل واضح أن العراق خارج إطار العقوبات”، لافتاً إلى أن “ملف ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء لم يكن مطروحاً على طاولة البحث خلال اللقاء”.وأضاف أن “المالكي هو مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة، وأن القرار بشأن الإبقاء على ترشيحه أو استبداله يعود حصراً إلى الإطار، باعتباره الجهة السياسية المعنية بتسمية مرشحها”، مبيناً أن “الإطار هو من يحدد المضي بمرشحه أو التوجه نحو خيار مرشح تسوية في حال اقتضت الضرورة”.وأشار الصادق إلى أن “المالكي شدد خلال اللقاء على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم التدخل في الشأن الداخلي، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا ينوي الانسحاب من سباق الترشح لرئاسة مجلس الوزراء”.وبيّن أن “الولايات المتحدة لم تضع أي مهلة زمنية لحسم ملف مرشح رئاسة الحكومة، ما يترك القرار ضمن السياقات والتفاهمات السياسية الداخلية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *