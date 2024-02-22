ابتعاث (400) طالب خارج العراق في مختلف الاختصاصات

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العراق وتركيا يبحثان الملفات المشتركة بين البلدين
مصدر محلي:استقالة عضو مجلس محافظة نينوى عن حزب بارزاني
حزب بارزاني:قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم وقانون الانتخابات مخالفة للدستور
وزير الداخلية:ضبط (50) كغم من المخدرات الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية
شركة سيمنز للطاقة تعلن تكرار التجربة المصرية في توليد الطاقة الكهربائية
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روسيا:أمريكا مستمرة بمنح الترخيص لإسرائيل بقتل أهل غزة
الصين:أمريكا هي المعرقل الرئيسي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
(98120) شخصاً بين شهيد وجريح جراء القصف الإسرائيلي الأعمى على قطاع غزة
الرئيس البرازيلي:ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا بل إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين
أمريكا ترسل شحنة جديدة من أسلحتها إلى إسرائيل رغم التحذيرات الدولية من اجتياح رفح
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شركة سيمنز للطاقة تعلن تكرار التجربة المصرية في توليد الطاقة الكهربائية
مصدر مسؤول:العجز المالي في موازنة 2024 غير واضح
اليوم ..ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار
العراق يصدر فواكه وحمضيات ويستوردها من لبنان بقيمة 45مليون دولار!!
المحكمة الاتحادية تقرر الزام الحكومة الاتحادية والإقليم بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم
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السوداني:80% نسبة إنجاز برنامجي الحكومي لغاية يوم 20 شباط 2024!
بالوثيقة..نائب:وزير الخارجية يعمل ضد سيادة العراق ومصالحه
“دولة كردستان”في ظل حكومة الغمّان الإطارية تعلن عن دخول مواطني(53) دولة للإقليم بدون تأشيرات
وزير الصناعة يشجع على الإستيراد بدلا من ” صنع في العراق”
نائب يطالب القضاء بالتحقيق مع رئيس الجمهورية عن كيفية استغلال منصبه لمصالح شخصية
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- اذاعة INN