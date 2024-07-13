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نائب:حكومة البارزاني لم ولن تلتزم ببنود قانون الموازنة الثلاثية
نائب كردي سابق:(960) شخصاً في الإقليم يستلمون راتب وزير!!
مصدر إطاري:قاآني اجتمع مع زعماء فصائل الحشد لدعم حرب حزب الله اللبناني مع إسرائيل
مصدر سياسي:حراك لحزب طالباني لكبح جماح حزب بارزاني في كركوك
بالوثائق..السوداني يرفع دعوى قضائية ضد قانون رئاسة الجمهورية
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نائب:حكومة البارزاني لم ولن تلتزم ببنود قانون الموازنة الثلاثية
نائب كردي سابق:(960) شخصاً في الإقليم يستلمون راتب وزير!!
العراق والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة التعاون التجاري
مصادر:البنك الفدرالي الأمريكي أبلغ محافظ البنك المركزي العراقي بعدم التعامل مع اليوان الصيني
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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اتحاد الكرة العراقي يرهن زيادة قيمة عقد كاساس على نتائج مباريات المنتخب في النهائيات الآسيوية
الاتحاد العراقي لكرة القدم:منتخبنا الوطني سيرتدي تجهيزات “أديداس”
العراق يستضيف بطولة غرب آسيا للشباب لكرة السلة
الربيعي:المنتخب العراقي للتنس جاهزاً لتصفيات كأس العالم
فريقي القوة الجوية والشرطة يشاركان في البطولات الآسيوية
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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صورة من النفاق
هيا نضحك..تركيا:نحترم سيادة العراق لكن قواتنا تتوسع في احتلالها لشمال البلد
الحرس الثوري:بفضل حشدنا الشعبي وحكومته أصبح العراق سوقا للبضائع الإيرانية بنسبة 95%
نائب:ضغط حكومي إطاري أمريكي لعدم كشف سرقة أكثر من (20)تريليون دينار من فساد موانئ العراق
تحالف قيم المدني:حكومة السوداني أثبتت فشلها وهي جسراً لتحقيق مصالح الأحزاب
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- اذاعة INN