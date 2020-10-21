اتحاد الكرة يوجه بمنع دخول الجمهور إلى الملاعب في مباريات 2020/2021

اتحاد الكرة يوجه بمنع دخول الجمهور إلى الملاعب في مباريات 2020/2021
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعتْ الهيئة التطبيعية الأندية والاتحادات الفرعية كافة الى الالتزام التام بتطبيق قرارات خلية الازمة الحكومية بعدم السماح للجمهور الكريم الدخول الى الملاعب.وقالَ رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان في بيان ، انه “في ضوء قرار خلية الازمة الحكومية تقرر إلزام الأندية والاتحادات الفرعية بمنع الجمهور من الدخول إلى الملاعب في مباريات الموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١”.وأضافَ: “في حالة مخالفة هذا القرار فإن الأندية المستضيفة ستتحمل النتائج المترتبة على ذلك، كونه أمرا يخالف تعليمات خلية الأزمة الحكومية”.واختتمَ بنيان بالقول: “قرار دخول الجماهير للملاعب في مباريات الدوري، وجميع البطولات التابعة لاتحاد الكرة، مرتبط بقرارات خلية الأزمة حصراََ، ومن الصعب أن تتقاطع التطبيعية مع التوجهات الحكومية لحماية الجمهور الكريم من جائحة كورونا”. 

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