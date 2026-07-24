اتهامات من داخل البيت نفسه.. التميمي وأبو عزرائيل يفتحان ملف صراع الفصائل والأراضي والحشد أمام اختبار الرد

اتهامات من داخل البيت نفسه.. التميمي وأبو عزرائيل يفتحان ملف صراع الفصائل والأراضي والحشد أمام اختبار الرد
آخر تحديث:

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *