اجتماعات قمة بغداد تستغرق مع الاستراحة أقل من 7 ساعات

اجتماعات قمة بغداد تستغرق مع الاستراحة أقل من 7 ساعات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحسب برنامج عمل القمة الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، يبدأ جدول الأعمال من الساعة العاشرة صباحًا بوصول القادة العرب ورؤساء الوفود، تليها مراسم التقاط الصورة التذكارية، ثم تعقد الجلسة الافتتاحية العلنية في تمام الساعة 11:00 صباحًا، والتي ستتضمن، كلمة العراق بصفته رئيس الدورة الحالية، وذلك سيكون عقب تسلمه الرئاسة من ملك مملكة البحرين.بالإضافة إلى كلمات الأمين العام لجامعة الدول العربية، والقادة والزعماء المشاركين.وعند الساعة 12:30 ظهرًا، تعقد جلسة العمل المغلقة لاعتماد جدول الأعمال ومناقشة القرارات، ثم تُختتم الجلسات بجلسة ختامية علنية تتضمن إعلان بغداد، وكلمة ختامية من رئيس المؤتمر، بالإضافة إلى تحديد مكان انعقاد القمة المقبلة (الدورة 35).ومن المقرر أن تقام مأدبة غداء رسمية في الساعة 13:30 ظهرًا.كما يشهد اليوم نفسه انعقاد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، حيث تبدأ الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة 15:00، تليها جلسة العمل الأولى لاعتماد المشاريع والقرارات، وتختتم أعمال اليوم بمؤتمر لوزير الخارجية العراقي والأمين العام لجامعة الدول العربية في الساعة 18:00.

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