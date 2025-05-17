اجتماعات قمة بغداد تستغرق مع الاستراحة أقل من 7 ساعات

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الأونروا:90% من سكان غزة أجبروا على الفرار بسبب العدوان الإسرائيلي
ترامب والشرع ..التطبيع مع إسرائيل خطوة في صالح الاستقرار الإقليمي
فاو:غزة على أعتاب مجاعة كارثية
محادثات مباشرة بين أمريكا وحماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات
زيلينسكي:الخطوة الأولى الحقيقية لإنهاء الحرب مع روسيا هي وقف إطلاق النار
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السلة العراقية:منتخبنا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس/ قطر 2027 متوازنة
منتخب العراق النسوي لكرة القدم يشارك في تصفيات كأس آسيا
العراق يشارك في منافسات بطولة كأس العالم للمبارزة
اليوم..أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري نجوم العراق لكرة القدم
الاتحاد العراقي للتنس يعلن عن إقامة بطولة الأندية العراقية للسيدات في أربيل
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مصدر حكومي:قاآني أمر السوداني تضمين الرغبات الإيرانية في مؤتمر القمة العربية
السوداني:زيارة ترامب لدول الخليج أثرت على مؤتمر قمة بغداد والمشاريع الاقتصادية التي ينفذها العراق هي لخدمة إيران
السوداني:لن “نعترف بإسرائيل نهائياً “
قاآني في بغداد للإشراف على مؤتمر القمة العربية!
السوداني:حصر السلاح بيد الدولة ليس المقصود منه حل الحشد الشعبي بل عدم امتلاك المواطن أي قطعة سلاح!
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- اذاعة INN